राजस्थान हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार रात ट्वीट किया,‘‘राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की जानकारी मिली है. उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं. उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना.''

I have come to know Chief Justice of #Rajasthan High Court, Sh. Indrajit Mahanty has tested positive for #Covid_19...concerned about his health. Wish him a speedy recovery.