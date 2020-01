CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा- हम राजनीति से दूर रहते हैं, बहुत दूर.. हमें सरकार के निर्देशों पर काम करना पड़ता है

जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief Of Defence Staff) का कार्यभार संभाल लिया है. बिपिन रावत, 31 दिसंबर को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए थे. कार्यभार ग्रहण करने से पहले रावत ने दिल्ली के वार मेमोरियल पर देश के शहीद जवानों को नमन किया. बिपिन रावत के साथ नए सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने भी देश के शहीद जवानों को नमन किया. इस अवसर पर CDS बिपिन रावत ने कहा कि तीनों ही सेना मिलकर काम करेगी, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसके अनुसार मैं एकता और संसाधन के बेहतर उपयोग के लिए काम करुंगा. साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे राजनीतिक पक्षपात के आरोप पर कहा कि हम राजनीति से काफी दूर होते हैं. हमें सरकार के आदेश के अनुसार काम करने होते हैं.

