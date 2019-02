आर्मी चीफ बिपिन रावत ने तेजस से भरी उड़ान, कहा- इससे बढ़ेगी सेना की ताकत

भारत में बने एलसीए तेजस (Tejas Fighter Jet) को गुरुवार को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला और आज औपचारिक तौर पर तेजस को वायुसेना में शामिल किया गया. तेजस में सेना प्रमुख बिपिन रावत ने सवार होकर उड़ान भरी. बेंगलुरु में हो रहे एयरो इंडिया 2019 समारोह के दौरान आर्मी चीफ ने इस पर संक्षिप्त उड़ान भर देसी लड़ाकू विमान का निरीक्षण किया. उड़ान के बाद सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने कहा कि तेजस की उड़ान भरना शानदार मौका था. अंधेरे में टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के काबिल है. एचएएल और डीआरडीओ को धन्यवाद देता हूं. मैं अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस तरह के जहाज बेड़े में शामिल होने से सशस्त्र बल की ताकत में इजाफा होगा.

