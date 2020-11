पुलिस की तत्परता से एक साल बाद अपने परिजनों के पास वापस लौटा दिल्ली के मदरसे से गायब बच्चा

उपायुक्त, राहुल यादव के अनुसार, " बच्चा दिल्ली में एक मदरसे में पढ़ रहा था और वहां से लापता हो गया था. अब वह एक बार फिर से अपने माता-पिता के पास पहुंच गया है. पुंछ चाइल्ड लाइन और पुलिस ने इस मामले में काफी प्रयास किया. साथ ही दिल्ली और गुजरात पुलिस ने भी हमें सहयोग"

District's Deputy Commissioner, Rahul Yadav says, "He was studying in a madrasa in Delhi and went missing from there. He was reunited with his parents today. Poonch Childline and Police played a great role. We had received assistance from Delhi and Gujarat in tracing him."(31.10) https://t.co/94Qrt0hHFRpic.twitter.com/XgLVMcgvuR