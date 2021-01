पंजाब में बच्चों ने साइकिल रैली निकाल लोगों को दिल्ली पहुंचने के लिए किया जागरूक

बच्चों ने बताया कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए और मीडिया के जरिए लोगों से अपील भी की कि वह 26 तारीख को दिल्ली जरूर पहुंचे. जानकारी देते हुए इस गांव के नौजवान ने बताया कि यह कृषि कानून लागू कर केंद्र सरकार ने फसलों पर नहीं आने वाली नस्लों पर हमला किया है. उन्होंने बताया कि इन बच्चों की भी तमन्ना थी कि जैसे इनके पिता , चाचा और रिश्तेदार आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं ठीक उसी तरह भी चाहते थे कि वे लोगों को अपने खिलौनों को बरत कर जागरूक करें. बच्चों का कहना है कि उनके परिवार वाले किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं और वे भी चाहते हैं कि इसे सफल बनाया जाए.

गौरतलब है कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच 22 जनवरी को हुई बातचीत बेनतीजा रही है. केंद्र सरकार कृषि कानूनों में बदलाव को तो तैयार है, लेकिन इन्हें पूरी तरह रद्द करने के मूड में नहीं है.

Kids in this village of Moga district with slogans saying "MSP is legal right of farmers", took out this march in support of farmers.... pic.twitter.com/JCDyRmwTqH