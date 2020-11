फोर्स एनालिसिस के मिलिट्री विश्‍लेषक और प्रमुख सैटेलाइट इमेजरी एक्‍सपर्ट सिम टेक कहते हैं, 'नए एम्‍युनेशन बंकरों के निर्माण के पीछे का चीन का उद्देश्‍य इन ठिकानों पर अपनी स्थिति को और मजबूत करना है ताकि डोकलाम में झड़प की स्थिति निर्मित होने पर और अधिक कुशलता से लड़ाई की जा सके.'भूटान से लगी सीमा पर एक चीनी गांव 'मिलने' के बाद बंकर निर्माण की यह ताजा स्थि‍ति चिंता पैदा करने वाली है और इससे डोकलाम में फिर से तनाव बढ़ सकता है.

चीन के डोकलाम में घुसने की सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला

इसी क्षेत्र की NDTV द्वारा हासिल पुरानी तस्‍वीरों से पता चलता है कि बंकरों का यह निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू नहीं हुआ था जबकि इस साल के 28 अक्टूबर की तस्‍वीर दर्शाती है कि निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. नार्दर्न नेवी के पूर्व कमांडर (रिटायर्ड) लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग कहते हैं, 'यह बंकर काफी मजबूत नजर आ रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि संभवत: यहां गोला-बारूद स्‍टोर किया जाना है.'

बंकरों का यह निर्माण ऐसे समय सामने आया है जब भारत और चीन, वर्ष 1962 के वार के बाद, सबसे गंभीर सीमा गतिरोध का सामना कर रहे हैं. इस साल मई माह में पूर्वी लद्दाख से शुरू हुए गतिरोध के बाद दोनों देशों के सैनिक कई बार आमने-सामने आ चुके हैं.Maxar Technologies के हाई रेजोल्‍यूशनन इमेज दिखाते हैं कि बंकर वाले स्‍थान से सिंचे-ला-पास तक चीनी श्रमिकों ने सभी मौसम के लिहाज से सक्षम रोड का निर्माण कर दिया है जो पांच किलोमीटर चौड़े डोकलाम पठार पर फैली हुई है.

एक्स्क्लूसिव: सैटेलाइट इमेज से खुलासा- डोकलाम में चीन ने गांव बसाने के साथ 9KM लंबी सड़क भी बनाई

इन नए मजबूत बंकरों का निर्माण तचीन की ओर से डोकलाम और चुंबी वैली में अपनी स्थिति और मजबूत करने की चीन की मंशा को दर्शाता है. चुंबी वैली, उत्‍तर में स्थित चीनी क्षेत्र है.

Following this exclusive around #Doklam, here's an expanded area visual that covers not #China's encroachment into #Bhutan but also allows a greater understanding of how the sector has been reinforced over time to ensure the PLA's ability in maintaining its "territorial claims" https://t.co/9VSb0T1BrTpic.twitter.com/z8Glw5Cfes