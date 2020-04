कोरोनावायरस के कहर के बीच चीन ने की भारत की मदद, भिजवाए 650,000 मेडिकल किट्स

चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिसरी ने जानकारी दी कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट सहित कुल 650,000 किट आज गुआनझोउ एयरपोर्ट से भारत के लिए जल्द ही रवाना कर दिए गए हैं.

A total of 650,000 kits, including Rapid Antibody Tests and RNA Extraction Kits have been despatched early today from Guangzhou Airport to India: Vikram Misri, Ambassador of India to China (file pic) #Coronaviruspic.twitter.com/JVq6QUatFL