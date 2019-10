कश्मीर मसले पर भारत की दो टूक- 'चीन ने अनाधिकृत तरीके से भारतीय क्षेत्र पर कब्ज़ा जमा रखा है'

कश्मीर (Kashmir) पर चीन (China के बयान को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने अनाधिकृत तरीके से कश्मीर में भारतीय क्षेत्र पर कब्ज़ा कर रखा है. इतना ही नहीं, बल्कि तथाकथित CPEC को लेकर भी भारत अपनी चिन्ता को जाहिर करता रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम अन्य देशों से भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की उम्मीद करते हैं.

Raveesh Kumar, Ministry of External Affairs: We do not expect other countries, including China to comment on the matters which are internal to India, just as India refrains from commenting on internal issues of other countries. UTs of J-K, & Ladakh are integral part of India. https://t.co/SvOmw2bcGa