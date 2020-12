चीन ने फंसे भारतीय नाविकों के मुद्दे पर कहा-किसी जहाज को रवाना होने से कभी मना नहीं किया गया

प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा, "चीनी अधिकारियों ने भारतीय पक्ष के साथ निकटता से संपर्क किया है और भारतीय नाविकों को समय पर सहायता और आवश्यक आपूर्ति प्रदान की है. चीन ने कभी भी किसी भी पोत के प्रस्थान करने से मना नहीं किया है. स्थिति का वास्तविक कारण फ्रेट फारवर्डर है जो वाणिज्यिक हितों के कारण योजनाओं को समायोजित नहीं करना चाहते हैं.”

Chinese authorities have been in close communication with Indian side&provided timely assistance&necessary supplies to Indian sailors.China has never denied any vessel departure.Real cause of situation is freight forwarder doesn't want to adjust plans due to commercial interests.