अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 लोगों को कल भारत को सौंपेगा चीन : किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, “चीनी पीएलए ने भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को हमारे पक्ष में सौंपने की पुष्टि की है. सौंपने की संभावना कल अर्थात 12 सितंबर 2020 को एक निर्धारित स्थान पर कभी भी हो सकती है.''

इससे पहले 8 सितंबर को किए अपने एक अन्य ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा था, "चीन के पीएलए ने भारतीय सेना द्वारा भेजे गए हॉटलाइन संदेश का जवाब दिया है. उन्होंने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए युवक उनकी तरफ मिल गए हैं. उन लोगों को हमारे अधिकार को सौंपने के अन्य तरीकों पर काम किया जा रहा है."

The Chinese PLA has confirmed to Indian Army to hand over the youths from Arunachal Pradesh to our side. The handing over is likely to take place anytime tomorrow i.e. 12th September 2020 at a designated location. https://t.co/UaM9IIZl56