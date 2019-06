बिश्केक में शी चिनफिंग से मिले PM मोदी, चीनी राष्ट्रपति ने स्वीकार किया इस साल भारत आने का निमंत्रण

चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग (Xi Jinping) ने अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तरफ से दिए गए इस वर्ष के अंत में भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है. विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) ने यह जानकारी दी. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने किर्गिस्तान में बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग (Xi Jinping) से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और चीन मिलकर बहुत सारे विषयों में आगे बढ़ सकते हैं. पीएम मोदी ने शी चिनफिंग से कहा कि चुनावी नतीजों पर जीत की बधाई के लिए आपका आभारी हूं. हम दोनों को एक तरह से समान रूप से कार्यकाल मिला है काम करने के लिए.

Had an extremely fruitful meeting with President Xi Jinping. Our talks included the full spectrum of India-China relations.



We shall continue working together to improve economic and cultural ties between our nations.