भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर चीन की ओर से आया संदेश

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, सुन वीडोंग ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा, 'भारत सरकार और देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई. उम्मीद है कि चीन और भारत, प्राचीन सभ्यता वाले दो महान देश शांति के साथ विकसित हों और उनके बीच निकट रूप से साझेदारी बढ़े.' गौरतलब है कि लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच करीब दो महीने से तनातनी जारी है. दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य वार्ता हो चुकी है, जो हर बार विफल रही है.

Congratulations to the Indian government & people on #IndependenceDay. Wish China & India, two great nations with ancient civilization prosper together in peace and develop with closer partnership: Sun Weidong, Chinese Ambassador to India (file pic) pic.twitter.com/8ERL0lbIJz