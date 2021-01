अरुणाचल प्रदेश में चीनी गांव के निर्माण पर बोले BJP MP - 'कांग्रेस और राजीव गांधी के फैसलों के चलते...'

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में तापिर गाओ ने कहा, '80 के दशक से ही चीन इस इलाके में घुसपैठ किए हुए हैं और ऐसे में गांव बसाने की बात कोई नई नहीं है. वो पहले ही मैक्मोहन लाइन के अंदर यानी भारत की सीमा के भीतर आने वाले बीसा और माज़ा में मिलिट्री बेस बना चुका है.'

गाओ ने आगे कहा, '80 के दशक से ही चीन यहां पर रोड बना रहे हैं. उन्होंने लौंगजू से माज़ा तक रोड बनाई है. राजीव गांधी के कार्यकाल में चीन ने तवांग में सुमदोरोंग चू वैली में घुसपैठ कर ली थी. तत्कालीन आर्मी चीफ ने इसके खिलाफ एक ऑपरेशन करने की योजना बनाई लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें चीनी सेना को खदेड़ने की अनुमति नहीं दी.'

गाओ ने कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, 'कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार की गलत नीतियां थीं. उन्होंने सीमा तक सड़कें नहीं बनाई, जिससे कि बीच में 3-4 किलोमीटर तक का बफर ज़ोन छूट गया और चीन इसे हथिया चुका है. नए गांवों का निर्माण कोई नई बात नहीं है. यह सब कांग्रेस के जमाने से हो रहा है.'

There was a wrong policy of Govt during Congress regime. They didn't construct road up to the border which left a buffer zone of 3-4 km which China occupied. Construction of new villages isn't a new thing, it's all inherited from Congress: Tapir Gao, BJP MP from Arunachal Pradesh