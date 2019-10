चीनी राष्ट्रपति Xi Jinping पहुंचे चेन्नई, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, PM Modi के साथ करेंगे बातचीत

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग (Xi Jinping) शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंचे. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के साथ मल्लापुरम में होने वाले दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. शी और अन्य लोगों को लेकर एयर चाइना का विमान दोपहर दो बजे उतरा. हवाई अड्डे पर शी चिनफिंग के स्वागत की खास तैयारिंया की गई थीं. रेड कार्पेट के साथ शी का स्वागत तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी, उप-मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने किया.

चीनी नेता के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में कलाकार रंग-बिरंगे झंडे लेकर कतारों में खड़े थे. वे ढोल बजा रहे थे और परंपरागत संगीत की थाप पर थिरक रहे थे. स्थानीय कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति भी दी. आपको बता दें कि एक दिन पहले ही चेन्नई के एक स्कूल के लगभग 2000 छात्रों ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग (Xi Jinping) के स्वागत के लिए अनूठे तरीके से रिहर्सल की थी. छात्रों ने शी चिनफिंग का मुखौटा पहन रखा था और हाथ में भारत-चीन के झंडे ले रखे थे.

#WATCH Tamil Nadu: Chinese President Xi Jinping welcomed by folk dancers and musicians, upon his arrival at Chennai airport pic.twitter.com/HB37PVAyh9