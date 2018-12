ईडी ने कोर्ट को बताया, बिचौलिये क्रिश्चयन मिशेल ने लिया 'मिसेज गांधी' का नाम, कांग्रेस ने किया पलटवार

खास बातें मिशेल को 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया ईडी ने कहा- 'सन ऑफ इटैलियन लेडी' का भी नाम लिया कांग्रेस ने कहा- परिवार का नाम लेने के लिए बनाया जा रहा है दबाव

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चयन मिशेल (Christian Michel) ने पूछताछ के दौरान 'मिसेज गांधी' का नाम लिया है. यह जानकारी ईडी के वकील ने दी है. ईडी ने 7 दिन की रिमांड के बाद क्रिश्चयन मिशेल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. पूछताछ के दौरान एक रिफरेंस में ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा की क्रिश्चियन मिशेल (Christian Michel) ने श्रीमती गांधी का नाम लिया है. साथ ही 'सन ऑफ इटैलियन लेडी' की भी बात कही है. ईडी ने कहा कि ये बातचीत के लिए कोड का इस्तेमाल करते हैं. कहां-कहां मीटिंग करते थे, अब यह पता करना है. साथ ही किन-किन अधिकारियों से मिलते थे वो भी पता लगाना है. मनी ट्रेल का भी पता लगाना है. ईडी ने बिचौलिये क्रिश्चयन मिशेल (Christian Michel) की 8 दिन की रिमांड मांगी. इसके बाद मिशेल को 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है.

Agusta Westland case: Enforcement Directorate tells Delhi's Patiala House court that Christian Michel has taken the name of Mrs Gandhi but in what reference can't be said right now. pic.twitter.com/9foBKVd3V0 — ANI (@ANI) December 29, 2018

दूसरी तरफ, इस मामले में पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा, ''बिचौलिये क्रिश्चयन मिशेल पर एक 'एक परिवार' का नाम लेने का दबाव है''. कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि आखिर क्यों चौकीदार सरकारी एजेंसियों पर एक परिवार का नाम लेने का दबाव बना रहे हैं. ऐसा लगता है कि बीजेपी के स्क्रिप्ट राइटर ओवर टाइम काम कर रहे हैं. ईडी के अनुसार क्रिश्चयन मिशेल ने आईडेंटीफाई किया है कि किस तरह डील से HAL को बाहर निकालकर टाटा को दिलवाई जा रही थी. मिशेल ने पूछताछ में 2 दिन पहले 'मिसेज गांधी' का नाम लिया है. हालांकि किस रेफरेंस में ये नाम लिया है, बता नहीं सकते हैं. अपने वकील को मिशेल (Christian Michel) ने हाथ मिलाने के दौरान एक कागज दिया था. जिसको बाद में देखा गया तो उस पर मिसेज गांधी से रिलेटेड पूछे गए सवाल लिखे थे. यानी कोड में बात करते हैं और वो कोड डीकोड करने हैं.

ED in Delhi's Patiala House court: Christian Michel has also spoken about “the son of the Italian lady” and how he is going to become the “next prime minister of the country. #AgustaWestland — ANI (@ANI) December 29, 2018

ईडी ने कहा कि अभी आधे ही सवाल कंप्लीट हुए हैं. ईडी ने यह भी कहा कि इस घटना के बाद मिशेल के वकील को एक्सेज नहीं देना चाहते हैं. इसके बाद कोर्ट ने क्रिश्चन मिशेल (Christian Michel) के वकील से कहा कि आप उससे सुबह-शाम मिल सकते हैं, लेकिन 3 फ़ीट की दूरी से मिलना होगा. कोर्ट में मिशेल के वकील ने माना कि उन्हें मिशेल ने एक सवाल के जवाब का पेपर दिया था. जिसमें मिसजे जी लिखा था. बाकी मुझे नहीं पता. मिशेल ने भी कोर्ट में माना कि हां ऐसा हुआ था. दरअसल ईडी ने कहा कि सवाल-जवाब का जो पेपर मिशेल को दिया गया था और उसमें मिसेज गांधी से जुड़े सवाल थे. वो पेपर मिशेल ने अपने वकील को दिया था, जो बाद में वकील की पॉकेट से मिला है.

RPN Singh Congress on ED says Christian Michel has taken the name of "Mrs Gandhi": There is pressure on Michel to name a particular family, why is the chowkidaar trying to pressurize the govt agencies to name a family? BJP script writers are working over time. #Agustawestlandpic.twitter.com/qCxYeObJYN — ANI (@ANI) December 29, 2018

