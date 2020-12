Christmas 2020: दुनियाभर में क्रिसमस की धूम, देखें देश के अलग-अलग शहरों से आईं तस्वीरें

25 दिसंबर का दिन: दुनियाभर में मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार, जानिए इस दिन का इतिहास

Delhi: Sacred Heart Cathedral illuminated on the eve of #Christmaspic.twitter.com/XMICkkIPXq — ANI (@ANI) December 24, 2020

Odisha: Devotees gather for #Christmas prayers at a church in Bhubaneswar pic.twitter.com/a9i9F8furh — ANI (@ANI) December 25, 2020

Kerala: Devotees gather for Christmas prayers at St. Joseph's Metropolitan Cathedral in Thiruvananthapuram pic.twitter.com/0y4uGexGxX — ANI (@ANI) December 25, 2020

Tamil Nadu: Visuals of midnight mass from CSI Wesley Church in Chennai on #Christmaspic.twitter.com/anL7YL4On9 — ANI (@ANI) December 24, 2020

Goa: Midnight mass being held in Panaji's Our Lady of the Immaculate Conception Church on #Christmas.



Devotees attend the mass prayer while maintaining social distancing. pic.twitter.com/YU96ksGQLi — ANI (@ANI) December 24, 2020

West Bengal: People in large numbers gather at Park Street in Kolkata on #Christmas. pic.twitter.com/W2afAz5ke9 — ANI (@ANI) December 24, 2020

Bengaluru: Devotees visited St. Francis Xavier's Cathedral on Christmas eve pic.twitter.com/f5bem9kZwH — ANI (@ANI) December 24, 2020

Kerala: St. George Forane Church in Kochi illuminated on Christmas eve pic.twitter.com/UxXu3KBbjB — ANI (@ANI) December 24, 2020

Christmas lights display in West Bengal's Siliguri pic.twitter.com/NbBDb9X84x — ANI (@ANI) December 24, 2020

Jharkhand: Christmas prayers conducted at GEL Church in Ranchi pic.twitter.com/CLIdiqwbWh — ANI (@ANI) December 25, 2020

