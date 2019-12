नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा पर बोले PM मोदी- 'सार्वजनिक संपत्ति को नुसकान पहुंचाने वाले सोचें कि...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने नागरिकता कानून (Citizenship Act) के विरोध में हुए हिंसा पर बुधवार को चिंता जताई. पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह लोगों ने हिंसा की, संपत्ति को नष्ट किया वो अपने घर में बैठकर सोचें कि क्या ये सही था? उन्हें इसके लिए आत्मचिंतन करनी चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी संपत्ति को तोड़ने वालों को मैं कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है तो इसे सुरक्षित रखना और साफ-सुथरा रखना भी तो उनका कर्तव्य. उन्होंने कहा कि आज अटल सिद्धि की इस धरती से मैं यूपी के युवा साथियों को, यहां के हर नागरिक को एक और आग्रह करने आया हूं. आजादी के बाद के वर्षों में हमने सबसे ज्यादा जोर अधिकारों पर दिया है, लेकिन अब हमें अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों पर भी उतना ही बल देना है.



PM Modi: Better roads,transport&sewer are our rights, but it's our duty to protect it.Quality education is our right but safety of educational institutions&respect for teachers are our duties. Secure atmosphere is our right,but it's also duty of citizens to respect work of police https://t.co/nskRfcJ0rb