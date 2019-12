दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, JIO की वॉयस, SMS और इंटरनेट सेवाएं बंद

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच गुरुवार को दिल्ली पुलिस के निर्देश पर दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो सहित दूरसंचार कंपनियों की इंटरनेट, वायस और संदेश सेवाओं को निलंबित कर दिया गया. आदेश के मुताबिक, उत्तरी और मध्य दिल्ली के पुराने इलाकों सहित मंडी हाउस, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, जामिया नगर, शाहीन बाग और बवाना में दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया गया है. नई दिल्ली, विशेष प्रकोष्ट के पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘मौजूदा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुये सभी तरह की संचार सेवाओं .. वॉयस, एसएमएस और इंटरनेट सेवाओं को 19-12-2019 को इन इलाकों में 0900 बजे से 1300 बजे तक रोकने का निर्देश दिया जाता है.'

नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा में 9 दिसंबर, 2019 को पास होने के बाद 11 दिसंबर, 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने पेश किया जहां एक लंबी बहस के बाद यह बिल पास हो गया. इस बिल के पास होने के बाद यह नागरिकता संशोधन कानून बन गया. इस कानून के विरोध में असम, बंगाल समेत देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए. 15 दिसंबर को इस कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई. इस प्रदर्शन में कई छात्रों समेत पुलिस के कुछ जवान भी घायल हो गए.

Delhi Police Special Cell had directed on 18Dec that voice, SMS,internet services be halted from 9am to 1pm today,in walled city areas of north¢ral districts,Mandi House,Seelampur,Jafrabad,Mustafabad, Jamia Nagar, Shaeen Bagh&Bawana, in view of prevailing law&order situation pic.twitter.com/Qk2sk0TKI1