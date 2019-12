CAA के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर आया गृह मंत्री अमित शाह का बयान- 'कुछ भी हो इस कानून को...'

Citizenship Act Protests: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Act) के खिलाफ देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) का बड़ा बयान सामने आया है. दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि कुछ भी हो इस कानून को देश भर में लागू किया जाएगा और मोदी सरकार सुनिश्चित करेगी कि इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो और वे सम्मान के साथ भारतीय नागरिक बनकर जिएं. नागरिकता कानून (Citizenship Act) के विरोध से इत्तेफाक नहीं रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो और वे देश में सम्मान के साथ जी सकें. शाह ने नए कानून का विरोध करने वाले लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि वे जितना चाहें कानून का विरोध कर सकते हैं.



Union Home Minister Amit Shah: I want to say to Congress party that this was part of Nehru-Liaquat pact but was not implemented for 70 years because you wanted to make vote bank. Our government has implemented the pact and given citizenship to lakhs and crores of people. https://t.co/Fkax9foxDh