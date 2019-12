उद्धव ठाकरे के 'जलियांवाला बाग' बयान पर आया देवेंद्र फडणवीस का Reaction, कही यह बात...

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पर हमला बोला. देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे द्वारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किए जाने को सभी शहीदों के लिए बड़ा अपमान करार दिया. विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने यह भी कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित करके शिवसेना ने यह दिखाया है कि वह 'निजी लालच' के लिए कितना नीचे गिर सकती है.

Equating Jamia University incident with Jallianwala bagh massacre by CM Uddhav ji Thackeray is big big insult to all the martyrs who have sacrificed their life for our Nation.



Entire Nation & Maharashtra wants to know if Uddhav ji agrees with these slogans? pic.twitter.com/qFZ823AGLC