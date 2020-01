अमित शाह की राहुल गांधी और ममता बनर्जी को चुनौती, कहा- CAA से नागरिकता जाने की बात को साबित करके दिखाएं...

नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) पर जारी घमासान के बीच गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने एक बार फिर साफ किया कि इससे देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी. मध्यप्रदेश के जबलपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में जन जागरण अभियान के दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है, उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई शरणार्थियों का है. नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन देशहित में है. उन्होंने कहा कि CAA पर भाजपा एक जन जागरण अभियान चला रही है. ये जन जागरण अभियान इसलिए चलाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, कम्यूनिस्ट ये सभी इकट्ठा होकर देश को गुमराह कर रहे हैं. गृह मंत्री ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को चुनौती देते हुए कहा कि नागरिकता कानून में एक प्रावधान बता दीजिए जो इस देश में किसी से भी नागरिकता ले सकता है. उन्होंने कहा, 'मैं राहुल बाबा और ममता बनर्जी को चुनौती देता हूं कि सीएए में एक प्रावधान बता दीजिए जिससे किसी की नागरिकता जा सकती है.'





