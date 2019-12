CAA Protest: संभल हिंसा मामले में SP सांसद सहित 17 लोगों के खिलाफ FIR, वाहनों को लगाई गई थी आग

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गुरुवार को यूपी के संभल में हुई हिंसा मामले में सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क सहित 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. गुरुवार को भीड़ ने प्रदर्शन करते हुए एक बस को आग के हवाले कर दिया था, जबकि दूसरी में तोड़फोड़ की थी. अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गयीं और आग पर काबू करने का प्रयास किया. संभल के जिलाधिकारी अविनाश के सिंह ने बताया की संभल में कुछ लोगों ने दो बसों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी. साथ ही पुलिस चौकी के बाहर पथराव भी किया गया. फिलहाल सम्भल में एक बार फिर इंटरनेट सेवा बन्द कर दी गई थी.

Sambhal: An FIR has been registered against 17 people including Samajwadi Party leaders, MP Shafiqur Rahman Barq and Feroz Khan in connection with violence on December 19. #CitizenshipAmendmentActpic.twitter.com/GtaQ5jUpTP