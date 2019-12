नागरिकता संशोधन बिल: प्रशांत किशोर के बाद अब पवन वर्मा भी नीतीश कुमार के फैसले से खुश नहीं

खास बातें नागरिकता संशोधन बिल पर जेडीयू बंटी प्रशांत किशोर ने पहले जताई थी निराशा अब पवन वर्मा ने की फिर विचार करने की अपील

नागरिकता संशोधन बिल पर नीतीश कुमार पार्टी जेडीयू में अब एक सुर नहीं सुनाई दे रहे हैं. लोकसभा में जेडीयू ने सरकार का समर्थन किया है लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन वर्मा ने ट्वीटर पर नीतीश कुमार से अपील की है कि वह इस पर समर्थन करने के फैसले पर एक बार फिर से विचार करें. उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, 'मैं श्री नीतीश कुमार से अपील करता हूं कि वह CAB (नागरिकता संशोधन बिल) को समर्थन करने के फैसले पर एक बार फिर विचार करें. यह बिल देश की एकता के खिलाफ है और पूरी तरह से असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण है. इसके अलावा यह जेडीयू के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है. गांधी जी इस होते तो इसका पुरजोर विरोध करते.'

I urge Shri Nitish Kumar to reconsider support to the #CAB in the Rajya Sabha. The Bill is unconstitutional, discriminatory, and against the unity and harmony of the country, apart from being against the secular principles of the JDU. Gandhiji would have strongly disapproved it. — Pavan K. Varma (@PavanK_Varma) December 10, 2019

इसके पहले नीतीश कुमार के कभी सबसे नजदीक रहे जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने भी इस बिल को पार्टी को मिले समर्थन पर निराशा जताई है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, यह देखकर काफी निराश हूं कि जेडीयू ने CAB (नागरिकता संशोधन बिल) का बिल का समर्थन किया है जो धर्म के आधार पर नागरिकता देने में भेदभाव करता है. उन्होंने आगे लिखा, 'यह बहुत ही बेतुका है क्योंकि पार्टी के संविधान में पहले ही पेज पर धर्मनिरपेक्ष शब्द दो बार आया है और हमारा नेतृत्व गांधावादी आदर्शों मार्गदर्शन लेता है.'

Disappointed to see JDU supporting #CAB that discriminates right of citizenship on the basis of religion.



It's incongruous with the party's constitution that carries the word secular thrice on the very first page and the leadership that is supposedly guided by Gandhian ideals. — Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 9, 2019

आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में जेडीयू ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया है. पार्टी के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा, 'हम इस बिल का समर्थन करते हैं. इस बिल को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर नहीं देखना चाहिए. अगर पाकिस्तान में सताए अल्पसंख्यकों को यहां नागरिकता मिलती है तो अच्छी बात है. आपको बता दें कि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने इस बिल के खिलाफ भाषण दिया था लेकिन अब उन्होंने इस मुद्दे पर यू टर्न लिया है.

Rajiv Ranjan Singh,JDU in Lok Sabha: We support this bill. This bill should not been seen in light of Indian citizens,both majority and minority. If persecuted minorities of Pakistan are given Indian citizenship then I think this is the right thing. #CitizenshipAmendmentBillpic.twitter.com/U4nF6Q2mp7 — ANI (@ANI) December 9, 2019





जेडीयू और शिवसेना दोनों दलों ने किया नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन​