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Citizenship Bill in Rajya Sabha Live Updates: आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा नागरिकता संशोधन बिल

नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा में सोमवार को पास होने के बाद अब बुधवार को राज्यसभा में यह पास होना बाकी है.

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Citizenship Bill in Rajya Sabha Live Updates: आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा नागरिकता संशोधन बिल

Rajya Sabha Live Updates: आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा नागरिकता संशोधन बिल

नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा में सोमवार को पास होने के बाद अब बुधवार को राज्यसभा में यह पास होना बाकी है. सड़क से लेकर संसद में जारी विरोध के बीच राज्यसभा में बुधवार को विवादित नागरिकता संशोधन बिल पर 2 बजे चर्चा शुरू होगी. लोकसभा में बहस के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने अपने रुख में बदलाव किया है, तो कुछ गैर-भाजपा-गैर-कांग्रेसी दल बिल के समर्थन में सामने आए हैं. बुधवार को अब बिल राज्यसभा में आना है जिसके समीकरण कुछ जटिल भी हैं और लगातार बदलते दिख रहे हैं. राज्यसभा का बुधवार का समीकरण देखें तो बिल के समर्थन में 125 सांसद दिख रहे हैं, वहीं इसके विरोध में 109 सांसद हैं. जो सांसद बिल के समर्थन में हैं, उनमें भाजपा के 83, शिरोमणी अकाली दल के 3, लोक जनशक्ति पार्टी के एक, आरपीआई के एक, बीपीएफ के एक, एनपीएफ के एक, एजीपी के एक, एसडीएफ के एक, जदूय के 6, एआईएडीएमके के 11, पीएमके के 1, वाईएसआरसीपी के 2, टीडीपी के 2 और बीजेडी के 7 सांसद हैं.

Citizenship Amendment Bill in Rajya Sabha 2019 Live Updates:


Dec 11, 2019
10:39 (IST)
संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम- पाकिस्तान जो भाषा नागरिकता बिल को लेकर बोल रहा है वही बात यहां के कुछ दल बोल रहे हैं. इसे जनता तक ले जाइए.
Dec 11, 2019
10:39 (IST)
संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम- 6 महीने का समय ऐतिहासिक रहा, जो काम वर्षों से नहीं हुआ वह हुआ
Dec 11, 2019
10:18 (IST)
नागिरकता संशोधन बिल की चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से राज्य सभा में कांग्रेस से कपिल सिब्बल, तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओ'ब्रायन, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल वर्मा बोलेंगे.
Dec 11, 2019
10:13 (IST)
दिल्ली: बीजेपी के संसदीय दल के बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
Dec 11, 2019
10:10 (IST)
दिल्ली: भाजपा के संसदीय दल की बैठक शुरू.
Dec 11, 2019
10:10 (IST)
गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में पेश करेंगे नागरिकता बिल
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