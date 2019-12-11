Citizenship Bill in Rajya Sabha Live Updates: आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा नागरिकता संशोधन बिल

नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा में सोमवार को पास होने के बाद अब बुधवार को राज्यसभा में यह पास होना बाकी है. सड़क से लेकर संसद में जारी विरोध के बीच राज्यसभा में बुधवार को विवादित नागरिकता संशोधन बिल पर 2 बजे चर्चा शुरू होगी. लोकसभा में बहस के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने अपने रुख में बदलाव किया है, तो कुछ गैर-भाजपा-गैर-कांग्रेसी दल बिल के समर्थन में सामने आए हैं. बुधवार को अब बिल राज्यसभा में आना है जिसके समीकरण कुछ जटिल भी हैं और लगातार बदलते दिख रहे हैं. राज्यसभा का बुधवार का समीकरण देखें तो बिल के समर्थन में 125 सांसद दिख रहे हैं, वहीं इसके विरोध में 109 सांसद हैं. जो सांसद बिल के समर्थन में हैं, उनमें भाजपा के 83, शिरोमणी अकाली दल के 3, लोक जनशक्ति पार्टी के एक, आरपीआई के एक, बीपीएफ के एक, एनपीएफ के एक, एजीपी के एक, एसडीएफ के एक, जदूय के 6, एआईएडीएमके के 11, पीएमके के 1, वाईएसआरसीपी के 2, टीडीपी के 2 और बीजेडी के 7 सांसद हैं.
Among the Opposition leaders who will speak during #CitizenshipAmendmentBill debate in Rajya Sabha, are Kapil Sibal from Congress,Derek O'Brien from Trinamool Congress and Ramgopal Yadav from Samajwadi Party pic.twitter.com/9Uxlx7MuZc- ANI (@ANI) December 11, 2019
Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives for Bharatiya Janata Party Parliamentary party meeting at Parliament library. (earlier visuals) pic.twitter.com/O87Mf1ZS6S- ANI (@ANI) December 11, 2019
Delhi: Bharatiya Janata Party Parliamentary party meeting begins at Parliament library. #WinterSessionpic.twitter.com/RUB9Wayl2Q- ANI (@ANI) December 11, 2019
Home Minister Amit Shah to move The Citizenship (Amendment) Bill, 2019 in Rajya Sabha, today. pic.twitter.com/pg7bnha3Be- ANI (@ANI) December 11, 2019
Advertisement
Advertisement