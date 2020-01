चीफ जस्टिस शरद बोबड़े ने खेला क्रिकेट, बनाए 18 रन, देखें VIDEO

नागपुर के दो दिवसीय दौरे पर आए भारत के प्रधान न्यायाधीश शरद बोबडे ने रविवार को न्यायपालिका के सदस्यों के साथ क्रिकेट खेला. उन्होंने "ऑल जज- एकादश" और "उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन-एकादश" के बीच हुए दोस्ताना मैच में हिस्सा लिया. नागपुर के सिविल लाइन इलाके स्थित विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर हुए 15 ओवर के मैच में प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने 'ऑल जज- एकादश' के लिए 18 रन बनाए जो मैच में किसी खिलाड़ी का सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर था.

