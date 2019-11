पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और करीमपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार जयप्रकाश मजूमदार के साथ नदिया जिले के फीपुलखोला इलाके में सोमवार को मतदान केन्द्र में दाखिल होते समय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर मारपीट की. वीडियो में कुछ लोग मजूमदार के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस के 'गुंडे' जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि जख्म भर जाएंगे लेकिन यह घटना "पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के अंत का संकेत दे रही हैं.

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि तृणमूल कार्यकर्ता फर्जी मतदाता थे जो मतदान को बाधित करने के इरादे से वहां इकट्ठा हुए थे. पश्चिम बंगाल में भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष मजूमदार ने कहा, "यह घटना मुझे हताश नहीं करेगी और मैं हर मतदान केन्द्र पर जाना जारी रखूंगा. मैंने निर्वाचन आयोग से भी इसकी शिकायत की है."

Anarchy!



This is what Mamata Banerjee's regime is about!



Watch this disturbing footage where TMC workers manhandle and kick BJP's state Vice President and candidate for Karimpur bypoll Joy Prakash Majumdar while voting is underway in the constituency. pic.twitter.com/w6xk7wjeXY