बिहार में बीच सड़क पर भिड़ गए CAA-NRC के समर्थक और विरोधी गुट, जमकर चले लाठी-डंडे, 15 घायल

देश भर में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को लेकर एक धड़ा विरोध में है, तो एक समर्थन जता रहा है. बिहार के समस्तीपुर से एक वाक्या सामने आया है जहां सीएए-एनआरसी के समर्थक और विरोधी समूह आपस में भिड़ गए और 15 लोग घायल हो गए. समाचार एजेंसी एएनआई ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया है. जिसमें दोनों गुटों के लोग आपस में लाठी-डंडों से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं. फिलहाल घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

#WATCH Bihar: A clash broke out between two groups - one protesting against #CitizenshipAmendmentAct & National Register of Citizens (NRC) and the other supporting it, in Sitamarhi today. 15 people were injured in the clash. Police personnel have now been deployed in the area. pic.twitter.com/WDvib4BcAR