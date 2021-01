कैपिटॉल बिल्डिंग के बाहर तिरंगा लहराने पर वरुण गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर में भिड़ंत

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने वरुण गांधी के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि कई भारतीय ट्रम्प समर्थक की मानसिकता वाले हैं. उन्होंने लिखा, "दुर्भाग्य से, @varungandhi80, कुछ भारतीय भी उसी मानसिकता के साथ हैं जो ट्रम्प समर्थक भीड़ के रूप में हैं, जो गर्व के प्रतीक के बजाय एक हथियार के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करने का आनंद लेते हैं. जो उनसे असहमति रखते हैं, उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है. वहां वह झंडा लहराया जाना हम सब के लिए एक चेतावनी है."

Unfortunately, @varungandhi80, there are some Indians with the same mentality as that Trumpist mob, who enjoy using the flag as a weapon rather than a badge of pride, & denounce all who disagree with them as anti-nationals & traitors. That flag there is a warning to all of us. https://t.co/uJIaDlLklt — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 7, 2021

इसके जवाब में वरुण गांधी ने लिखा, "इन दिनों, अपने देश में अपने गौरव का प्रदर्शन करने के लिए हमारे ध्वज का उपयोग करने वाले भारतीयों का उपहास उड़ाना बहुत आसान हो गया है, जबकि नापाक उद्देश्यों के लिए राष्ट्र ध्वज का उपयोग करना बहुत आसान हो गया है. दुर्भाग्य से, अधिकांश उदारवादियों ने भारत में राष्ट्रविरोधी विरोध प्रदर्शनों (जैसे जेएनयू में) के दौरान तिरंगे के दुरुपयोग की चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया है. तिरंगा हमारे लिए गर्व का प्रतीक है, और हम बिना किसी "मानसिकता" के इसका सम्मान करते हैं."@ShashiTharoor

[1/2] These days, it's become too easy to deride Indians for using our flag to showcase our pride in our country. At the same time, it's also too easy to use the flag for nefarious purposes. https://t.co/CnMBOsTF3m — Varun Gandhi (@varungandhi80) January 7, 2021

गोलियां चलाईं, शीशे तोड़े : ट्रम्प समर्थकों ने ऐसे अमेरिकी संसद परिसर को रणक्षेत्र में बदल दिया

वरुण गांधी इतने पर ही नहीं रुके. उन्होंने आज एक अमेरिकी सख्स का फोटो शेयर करते हुए थरूर पर निशाना साधा कि कैपिटॉल बिल्डिंग के पास तिरंगा लहराने वाला उनका मित्र था. गांधी ने लिखा, "प्रिय @ShashiTharoor,अब जब हम जान चुके हैं कि वह पागल व्यक्ति आपका प्रिय मित्र है तो कोई यह कैसे नहीं समझे कि इस तबाही के पीछे आप और आपके सहयोगी चुपके से पीछे खड़े नहीं थे."

Dear @ShashiTharoor, now that we know that this lunatic was such a dear friend of yours, one can only hope that you and your colleagues were not the silent ???? behind this mayhem. pic.twitter.com/bedkef7ZLc — Varun Gandhi (@varungandhi80) January 8, 2021

बुधवार के अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई गई थी ताकि जो बाइडेन की जीत को प्रमाणित किया जा सके और सत्ता हस्तांतरण का प्रक्रिया शुरू की जा सके लेकिन ट्रंप समर्थकों ने उसे बाधित कर दिया था.