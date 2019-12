राहुल गांधी के भाषण का अनुवाद कर छा गई 11वीं कक्षा की छात्रा, देखें- VIDEO

केरल के वायनाड जिले में 11वीं कक्षा की छात्रा बृहस्पतिवार को अपने स्कूल परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के भाषण का मलयालम में शानदार अनुवाद कर चर्चा का केन्द्र बन गई. वायनाड के करुवराक्कुंडु के एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल की छात्रा फातिमा सफा राहुल गांधी का भाषण सुन रही थीं. इस दौरान गांधी ने छात्रों से पूछा कि क्या कोई अपनी इच्छा से उनके भाषण का अनुवाद करना चाहेगा. गांधी ने कहा, "मैं जो कह रहा हूं, क्या यहां मौजूद कोई छात्र उसका अनुवाद करना चाहेगा?"

