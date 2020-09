'10 हफ्ते-10 बजे-10 मिनट' के साथ दिल्ली में एक बार फिर शुरू हुई डेंगू के खिलाफ जंग, देखें CM केजरीवाल का Video

अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, ''पिछले साल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर डेंगू को हराकर दिखाया था. आइए आज से डेंगू के खिलाफ अगले 10 हफ्ते चलने वाली लड़ाई हम फिर से शुरू करें. सुबह 10 बजे मैं अपने घर में देखूंगा कि कहीं पानी जमा तो नहीं हैं. आप भी अपने घरों में जरूर देखना. हमें इस बार भी एक साथ मिलकर डेंगू को हराना है.''

इसके बाद न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी सीएम केजरीवाल का एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में वह अपने घर के पौधों में देखते हुए नजर आ रहे हैं कि पानी रुका हुआ तो नहीं है और साथ ही रुके हुए पानी को फेंकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

