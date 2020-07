सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम रद्द करने का किया आग्रह

सीएम केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट किया, 'हमारे युवाओं के लिए, डीयू और अन्य केंद्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने और भविष्य को बचाने के लिए मैं माननीय पीएम से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं.'

For the sake of our youth, I urge Hon'ble PM to personally intervene and cancel final year exams of DU and other central govt universities and save the future. pic.twitter.com/V7iinytR9O