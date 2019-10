हरियाणा : सीएम मनोहर लाल खट्टर कल ले सकते हैं शपथ, BJP विधायक दल की बैठक में चुना गया नेता, गोपाल कांडा से नहीं लिया समर्थन

सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. इससे पहले खट्टर को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना लिया गया है अनिल जैन ने खट्टर के नाम का प्रस्ताव किया जिसमें उन्हें औपचारिक रूप से नेता चुना गया. अब खट्टर हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात करेंगे और राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा है कि विवादित विधायक और गीतिका शर्मा खुदकुशी कांड में आरोपी गोपाल कांडा से समर्थन नहीं लिया जा रहा है. वहीं सीएम खट्टर ने कहा कि अब वह राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं.दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाला के भी दोपहर में चंडीगढ़ पहुंचने की संभावना है और वह अपनी पार्टी का समर्थन बीजेपी को देने संबंधी पत्र सौंपने के लिए राज्यपाल से मिलेंगे. जेजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद भाजपा हरियाणा में नयी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. जेजेपी ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीट हासिल की है. सत्तारूढ़ भाजपा ने उपमुख्यमंत्री का पद जेजेपी को देने की पेशकश की है. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का होगा और उपमुख्यमंत्री का पद क्षेत्रीय पार्टी को दिया जाएगा.

गौरतलब है कि 90 विधानसभा सीटों में 40 बीजेपी,10 जेजेपी और 7 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ गठबंधन के पास 57 विधायकों की ताकत होगी. खट्टर सरकार में मंत्री रहे अनिल विज का कहना है मजबूरी में ये गठजोड़ किया गया है. अनिल विज ने यह भी कहा कि गोपाल कांडा को सरकार में शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं है और न ही उनसे समर्थन लिया जा रहा है.

Haryana Minister and BJP leader Anil Vij: No question of including Gopal Kanda in the government, neither are we taking his support pic.twitter.com/MV2WNi3hTQ