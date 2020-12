दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर, पहाड़ी इलाकों में माइनस में पारा, IMD ने 5 राज्यों को चेताया

मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि शुक्रवार तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान भी 18.5 डिग्री तक गिर सकता है. मौसम विभाग ने ट्वीट किया है, "पश्चिम राजस्थान में अलग-अलग क्षेत्रों में गंभीर शीत लहर की स्थिति के साथ कुछ पॉकेट्स में शीत लहर की स्थिति है.. दक्षिण हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग-अलग पॉकेट्स में भी शीत लहर की स्थिति है. आज, पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री दर्ज किया गया."

Cold Wave observed today:

1. Cold Wave conditions in some pockets with Severe Cold Wave conditions in isolated pockets over West Rajasthan.

2. Severe Cold Wave condition in isolated pockets over East Rajasthan.