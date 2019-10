'प्रदूषण कम करना है तो यह वाले पटाखे कम करो, दिवाली के पटाखे नहीं', इस ट्वीट पर कपिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज

आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा अपने एक बयान के बाद घिरते नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है. दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया था, प्रदूषण कम करना है तो यह वाले पटाखे कम करो, दिवाली के पटाखे नहीं'.हालांकि बाद में उनके बयान को ट्विटर ने ही हटा दिया था. दरअसल इस ट्वीट के साथ ही कपिल मिश्रा ने एक शख्स की फोटो भी शेयर की थी जिसने एक टोपी लगा रखी थी और उसके साथ 7 बच्चे भी दिख रहे थे और एक महिला भी बुर्खा में थी.

Complaint registered against BJP leader Kapil Mishra for his tweet on Diwali stating, "Pollution kam karna hai to yeh wale patakhe kam karo, Diwali ke patakhe nahi," (file pic) pic.twitter.com/tBCnao3vvP