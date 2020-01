चीन की मदद से UN में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा तो भारत का आया Reaction, इस तरह की हरकतें...

जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर नाकामी हाथ लगी. पाकिस्तान का समर्थन करते हुए चीन ने कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अन्य देशों का समर्थन पाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी. चीन की इस नाकाम कोशिश पर अन्य देशों ने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है. इस पर भारत का बयान आया है. भारत ने पाकिस्तान के कदम को 'शर्मनाक' बताया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने चीन द्वारा UNSC में बंद दरवाज़े के पीछे कश्मीर पर अनौपचारिक चर्चा किए जाने पर कहा, 'इस मंच का दुरुपयोग करने की यह कोशिश पाकिस्तान द्वारा एक UNSC सदस्य के ज़रिये की गई थी. UNSC का बहुत बड़ा हिस्सा इस विचार का था कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा के लिए UNSC शही मंच नहीं है, और इन पर द्विपक्षीय चर्चा होनी चाहिए. बंद दरवाज़े के पीछे हुई अनौपचारिक चर्चा बिना किसी नतीजे के खत्म हुई.



Raveesh Kumar, MEA: The informal closed door meeting concluded without any outcome. Pakistam's desperate measures to peddle baseless allegation, and present and alarming scenario, it lacked any credibility. https://t.co/J1nlvJwUSp