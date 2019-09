राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दी बधाई, Tweet कर लिखा- 'विकास रहित 100 दिन के लिए...' 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली NDA सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अपने 100 दिन पूरे किए हैं. एक तरफ सरकार जहां अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार को 'विकास रहित' 100 दिन के लिए 'बधाई' दी. उन्होंने आरोप लगाया कि 'संकट में घिरी अर्थव्यवस्था' को उबारने के लिए नेतृत्व, दिशा और योजनाओं का स्पष्ट अभाव रहा.

Congratulations to the Modi Govt on #100DaysNoVikas, the continued subversion of democracy, a firmer stranglehold on a submissive media to drown out criticism and a glaring lack of leadership, direction & plans where it's needed the most - to turnaround our ravaged economy.