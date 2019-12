कांग्रेस के 135 वें स्थापना दिवस पर प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, अंतिम छोर पर खड़े इंसान की आवाज हैं हम

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस (Congress) का आज (शनिवार) 135वां स्थापना दिवस है. भारत में अपने इस सफर के दौरान कांग्रेस ने देश को 7 प्रधानमंत्री दिए हैं. स्थापना दिवस की सुबह पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया. इस दौरान वहां पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद और मोतीलाल वोरा सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे. राहुल और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने स्थापना दिवस को लेकर ट्वीट भी किए हैं.

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया, 'आज कांग्रेस का 135वां स्थापना दिवस है. आज सुबह मैं कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करूंगा और इसके बाद असम के गुवाहाटी में पब्लिक रैली करूंगा. हमारे स्थापना दिवस पर हम लाखों कांग्रेस पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं के बरसों के निस्वार्थ योगदान को स्वीकार करते हैं.'

Today is the 135th #CongressFoundationDay.

I will attend the flag hoisting ceremony at the AICC this morning & later a public rally in Guwahati, Assam.



On our foundation day, let us acknowledge the selfless contribution of millions of Congress men & women through the ages. pic.twitter.com/EmtvImZrJr