नागरिकता कानून और एनसीआ-एनपीआर पर कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने दिया संसद में नोटिस

संसद के बीते सत्र में पास हुए नागरिकता कानून (CAA) को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बजट सत्र में भी इस मुद्दे पर चर्चा कराने की तैयारी कर रहे हैं. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है कि नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनपीआर और एनआरसी को लेकर देश में जो हालात हैं उस पर चर्चा कराई जाए. वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएए पर पुनर्विचार के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है. वहीं के सुरेश और गौरव गोगोई ने भी यह नोटिस दिया है. तीनों नेताओं की नोटिस में एनआरसी और एनपीआर की प्रक्रिया भी रोकने की बात कही गई है. वहीं इंडियन मुस्लिम लीग के सांसद पीके कुन्हालिकुट्टी ने हाल ही में जामिया नगर में जारी धरने को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के बयानों और वहां हुई घटनाओं पर स्थगन प्रस्ताव दिया है.

Congress leaders Ghulam Nabi Azad and Anand Sharma have given the suspension of business notice under rule 267 in Rajya Sabha over "prevailing situation in the country due to proposed NPR-NRC following the Citizenship Amendment Act". (file pics) pic.twitter.com/XR5loQnV8F