मोदी सरकार के DNA बिल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा-जनता की जासूसी का है मकसद

नरेंद्र मोदी सरकार की ओर डीएनए बिल पास कराने की तैयारी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. डीएनए प्रोफाइलिंग की कवायद को पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जनता की जासूसी की कवायद करार दिया है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस डीएनए प्रोफाइलिंग का विरोध नहीं करती, मगर मोदी सरकार की ओर से गलत ढंग से बनाए गए डीएनए बिल का विरोध करती है, जिससे डाटा प्रोटेक्शन और निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है. सिंघवी ने बीजेपी सरकार पर नागरिकों की निगरानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह जनता पर नियंत्रण करना चाहती है.मोदी सरकार के बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता के ड्राइंग रूम में तांक-झांक करना चाहती है. उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष की एकजुटता से डरी सरकार ने राज्यसभा से बिल को वापस लेकर आठ अगस्त की रात लोकसभा में पेश कर दिया.

