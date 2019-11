मंदी, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने जा रही कांग्रेस ने 4 नवंबर को बुलाई विपक्षी दलों की बैठक

देश के आर्थिक हालात को लेकर कांग्रेस 10 दिनों का आंदोलन शुरू करने जा रही है. इसके समर्थन के लिए कांग्रेस ने 4 नवंबर को सभी दलों की बैठक बुलाई है. मिली जानकारी के मुताबिक इस आंदोलन के दौरान पार्टी मंदी, किसानों की समस्या, बेरोजगारी, RCEP के मुद्दे उठाएगी. हालांकि पार्टी का यह आंदोलन उस समय सवालों में घिर गया जब खबर आई कि आंदोलन के शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए हैं. पार्टी का कहना है कि वह 'मिडिटेशन ट्रिप' पर गए हैं. वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा है.

Congress calls a meeting of opposition parties on 4th Nov, seeking their support on its 10-day nationwide agitation targeting the Central Govt over issues of "economic slowdown, agrarian distress, unemployment & the proposed Regional Comprehensive Economic Partnership agreement". pic.twitter.com/cl0vQs6aMY