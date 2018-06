कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओडिशा के लोगों के साथ मजाक करने को लेकर उन्हें शर्मिदा करने के लिए धन जुटाने (फंड रेजिंग) का अभियान शुरू किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राउरकेला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का अपना वादा नहीं निभाकर ओडिशा के लोगों के साथ मजाक किया है.

On 1st April, 2015 the PM played an April Fools' day joke on the people of Orissa, as seen in this video. The Congress party has begun a fund raise to shame the PM into keeping the promise he made. Please contribute generously using this link: https://t.co/zQDHuIMFJnpic.twitter.com/CGM8we9AJ6