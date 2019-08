कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी मुख्यालय में फहराया तिरंगा,बच्चों को मिठाइयां बांटी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर का पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया. हाल ही में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त सोनिया ने सुबह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर झंडा फहराया. इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, एके एंटनी, मोतीलाल वोरा, कपिल सिब्बल तथा कई अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे. ध्वजारोहण के बाद सोनिया ने बच्चों को मिठाइयां बांटीं. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को 73वें स्वतंत्रता दिवस व रक्षा बंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी. स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के शब्दों का सहारा लिया और ट्वीट किया, "सही मायने में सच्ची आजादी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल कर ही पूर्ण होती है."उन्होंने लिखा, "73वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं."

