Coronavirus पर कांग्रेस ने बुलाई बैठक, राहुल गांधी बोले- गरीब और कमजोर वर्ग की मदद करें पार्टी नेता

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मैंने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत की विशिष्ट रणनीति तैयार करने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए हर संभव तरीके से हमारे समाज के गरीब और सबसे कमजोर वर्गों की मदद करके इस झटके को कम करने पर जोर दिया.'

At the Congress CWC meeting today I emphasised the urgent need to devise an India specific strategy to combat the #COVID19Pandemic & for Congress workers & leaders to help soften the blow by assisting the poor & the most vulnerable sections of our society in every possible way.