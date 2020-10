मुंगेर हिंसा: कांग्रेस नेताओं ने की गवर्नर से मुलाकात, CM नीतीश कुमार को हटाने की मांग

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की. उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत कई कांग्रेस नेता थे.

Patna: Congress delegation led by Randeep Surjewala met Bihar Gov Phagu Chauhan over Munger lathi-charge & firing



R Surjewala says,"We demanded immediate suspension of CM Nitish Kumar & Dy CM Sushil Modi. Compensation of Rs 50 lakhs must be given to family of man who was killed"