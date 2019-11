Jharkhand Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की पहली सूची, उरांव लड़ेंगे लोहरदगा से चुनाव

कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Election) के लिये 5 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट रविवार को जारी कर दी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को पार्टी ने लोहरदगा (सु) विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस (Congress) महासचिव मुकुल वासनिक द्वारा पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति के अनुमोदन से जारी पहली सूची में उरांव और चार अन्य उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि झारखंड (Jharkhand) में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिये 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में मतदान होगा. मतगणना 23 दिसंबर को होगी.

