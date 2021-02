"असम में कठपुतली है कांग्रेस, मुगलों की प्रतिनिधि है AIUDF": बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या

सूर्या ने कहा कि कांग्रेस AIUDF chief बदरुद्दीन अजमल की कठपुतली है, जो मुगलों के प्रतिनिधि हैं. बीजेपी सांसद ने कहा कि हमें उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर नया असम बनाना होगा.चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को चुनाव की घोषणा के बाद भाजयुमो के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की यह पहली रैली थी. असम में तीन चरणों का चुनाव 27 मार्च से शुरू होगा.

This was my first visit to the beautiful state of Assam.



Began the day by taking blessings of Maa Kamakhya.



This Shakti Peeth is truly unique - those who have visited would have experienced a very real divine presence here. pic.twitter.com/69KsdM3UgE