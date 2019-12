उन्नाव रेप पीड़िता को जलाने के मामले में अधीर रंजन ने कहा- एक तरफ राम का मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ 'सीता' को आग लगाई जा रही है

संसद में रेप की घटनाओें पर हो रही बहस के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्‍नाव में रेप पीडि़ता को जिंदा जलाए जाने की घटना पर रोष व्‍यक्‍त किया. उन्‍होंने कहा कि उन्नाव में पीड़िता 95% तक जल गई, इस देश में क्या चल रहा है? एक तरफ भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ 'सीता मैया' को आग लगाई जा रही है. अपराधी ऐसा करने की हिम्‍मत कैसे जुटाते हैं? अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद कांग्रेस के सांसदों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्‍कार किए और उठकर बाहर चले गए. इससे पहले दिल्‍ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जो भी हुआ वह बिल्‍कुल ठीक हुआ. लोकसभा में एनकाउंटर पर बहस के दौरान मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पुलिस के पास हथियार सजाकर रखने के लिए नहीं है. उन्‍होंने कहा कि, '...आप अपराध भी करेंगे और हथकड़ी खोलकर भागने का प्रयास भी करेंगे. पुलिस के पास हथियार सजाकर रखने के लिए नहीं है, वह क्‍या करती.' मीनाक्षी लेखी ने कहा कि निर्भया वाले मामले में दिल्‍ली की सरकार ने फैसला लेने के लिए फाइल महीनों दबाकर रखा.

