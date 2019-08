कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सत्यपाल मलिक को जम्मू-कश्मीर बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहिए

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राज्य बीजेपी का अध्यक्ष होना चाहिए क्योंकि उनका व्यवहार और बयान बीजेपी नेता की तरह है. आपको बता दें कि राहुल गांधी सहित विपक्ष के 12 नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया है. इस दौरान राहुल गांधी की वहां के अधिकारियों के साथ बहस का भी वीडियो सामने आया है. रविवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) ने रविवार को राज्य में दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की किसी कमी से इनकार करते हुए कहा कि संचार माध्यमों पर पाबंदियों की वजह से वहां बहुत सी जिंदगियां बचीं. मलिक ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद राज्य में हिंसा में किसी शख्स की जान नहीं गई है. पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि राज्य में प्रतिबंध कब तक जारी रहेंगे, सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) ने कहा, 'अगर संचार माध्यमों पर अंकुश लगाने से जिंदगी बचाने में मदद मिलती है तो इसमें क्या नुकसान है?'



