प्रधानमंत्री को लेकर किए ट्वीट पर 'कन्फ्यूज़न' के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने दी सफाई

आनंद शर्मा ने खेद जताते एक ट्वीट कर कहा, "पहले के ट्वीट में कुछ गलती के कारण लाइनें मिसप्लेस (गलत जगह) हो गईं, जिसकी वजह से भ्रम पैदा हुआ. असली ट्वीट इस प्रकार है."

Regretting the error in our earlier tweet where the lines got misplaced, resulting in some avoidable confusion. The original tweet reads as follows. pic.twitter.com/hrhD2me519