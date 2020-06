कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के कामकाज पर साधा निशाना, कहा- इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन...

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है. जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'पहले तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगी. फिर, वित्त मंत्री ने पैकेज की घोषणा की. इसके बाद नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की बातों को दोहराया. इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन और कम से कम डेडलाइन.'

First, PM announces that FM will announce package.



Second, FM announces package.



Third, Gadkari regurgitates what PM and FM have said.



This is Maximum Headlines, Minimum Deadlines.